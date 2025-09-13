El insólito cruce de Gustavo Costas con un periodista al ser consultado por la situación de Arias y Cambeses

Gustavo Costas, DT de Racing, esquivó una definición sobre el arco de la Academia y, tras "discutir" con el colega, sostuvo que jugará “el que mejor esté”.

Gustavo Costas se molestó cuando le preguntaron por la situación de Arias y Cambeses.

Racing se sacó la mufa con un 2-0 clave ante San Lorenzo en el Cilindro, por la fecha de interzonales del Clausura. El triunfo trajo alivio, pero también dejó un tema candente: el cambio en el arco. Facundo Cambeses fue titular en lugar del capitán Gabriel Arias, cuestionado por errores recientes, y la consulta a Gustavo Costas en conferencia fue inevitable.

Con una sonrisa un tanto nerviosa, el DT salió se tomó atribuciones de exceso de confianza con el colega de TyC Sports para intentar esquivar la respuesta: “¿Qué querés? ¿Qué diga una cosa y mañana la cambian? Dale...”. Después, se puso serio y argumentó que la decisión no fue más que elegir a los que mejor veía: “Yo los veo a todos de la misma manera. Ya lo dije y lo expliqué 200 veces: está bien el grupo, juega el que mejor está y aparte hicimos cambios”.

El arco de Racing sigue en suspenso de cara al martes, cuando se mida con Vélez en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por ahora, Cambeses fue el elegido frente al Ciclón, mientras Arias atraviesa días movidos, al punto de cerrar sus redes sociales. Desde el club explicaron que lo hizo para enfocarse de lleno en lo futbolístico y evitar distracciones.

Más allá del debate en el arco, Costas resaltó el valor del triunfo: “Teníamos que recuperar la confianza. Se perdieron dos partidos jugando a nada. San Lorenzo venía bien, es un clásico. Se tenía que jugar y guerrear. Ganamos casi todos los duelos. Lo que más me gustó fue la actitud y personalidad del equipo”.