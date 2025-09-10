Costas reveló el pedido que le hizo Gabriel Arias tras el cambio de arquero en Racing-Peñarol: "Hablé después con él y..."

Gustavo Costas volvió a referirse al momento en el que decidió sacar a Gabriel Arias ante unos eventuales penales en la Copa y la petición que le hizo el arquero post clasificación.

Racing tiene los focos puestos en lo que será el clásico ante San Lorenzo, este viernes desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas perdió cinco de los siete partidos que jugó en el Clausura y necesita urgente empezar a sumar para no poner en riesgos su clasificación a los playoffs y a las copas internacionales del próximo año.

Pero en el horizonte de la Academia también aparece la ida con Vélez, que se jugará el martes que viene en Liniers por los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia a la que llegó tras eliminar agónicamente a Peñarol en la ronda previa.

Respecto a ese partido frente al Manya, en Racing todavía sigue dando vueltas el momento en el que Costas decidió reemplazar a Gabriel Arias, arquero y capitán de la Academia, por Facundo Cambeses ante una eventual tanda de penales, lo que generó el visible malestar del chileno cuando vio su número en el cartel.

Gustavo Costas contó cómo quedó su relación con Arias y el pedido que le hizo el arquero tras el cambio Más allá de que el propio club ya descartó un distanciamiento entre los protagonistas con una divertida producción de marketing, el entrenador de Racing volvió a referirse al tema y explicó cómo quedó su relación con Arias: "Gabi es uno de los capitanes, Zuculini también, son los que siempre respaldan y si tengo que hablar algo íntimo lo hablo con ellos. Con Gabi tengo una relación que va más allá del técnico y jugador", explicó el DT en charla con TyC Sports.

Costas contó detalles exclusivos de la charla con Arias luego del cambio que molestó al arquero ante Peñarol. Costas contó detalles exclusivos de la charla con Arias luego del cambio que molestó al arquero ante Peñarol. Video: TyC Sports