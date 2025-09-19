Salió la lista de River para visitar a Atlético Tucumán y hay dos borrados por Gallardo

Marcelo Gallardo definió a los citados para el partido de River en Tucumán, con dos marginados de último momento por decisión del propio DT. Quiénes son y el motivo.

Mano dura de Gallardo en River: borró a dos futbolistas de la lista de River para enfrentar al Decano. ¿Por qué?

River piensa a pleno en la revancha ante Palmeiras en Brasil, ya que deberá revertir el duro 1-2 sufrido en el Monumental por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero en el medio, el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a cumplir con la agenda local y visitará este sábado por la noche a Atlético Tucumán con una lista de convocados inédita.

En vistas a lo que será el partido definitorio del próximo miércoles en San Pablo, el Muñeco decidió viajar al interior del país con un plantel repleto de ausencias de peso y, a la vez, la presencia de varios pibes del club. Justamente este último punto es donde aparece la principal sorpresa: dos juveniles fueron borrados de la nómina que entregó el DT a último momento.

Por decisión de Gallardo: los dos pibes de River borrados para viajar a Tucumán El primer caso es el de Ian Subiabre, la joya de 18 que está en pleno conflicto contractual con el Millonario hace ya un tiempo dado a que el extremo no quiere saber nada con la famosa cláusula de 100 millones euros. Por este motivo, el club de Núñez le avisó al jugador que, si no firma, no lo dejará ir al Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

El Muñeco habla con Subiabre. El juvenil de la Sub 20 ingresó por el lesionado Colidio y alternó buenas y malas. Foto: FoboBaires Otro duro revés para Subiabre tras no aceptar la renovación: el Muñeco lo borró de la lista. FotoBaires

Sumado a esto, River sufrió un nuevo e inesperado percance con otro de sus juveniles: Cristian Leonel Jaime. Y es que enganche categoría 2006 se negó a firmar su primer contrato profesional en la previa al duelo ante Atlético Tucumán por el torneo Clausura, y también trajo consecuencias.