La tajante respuesta de Gustavo Costas sobre si saludará a Salas en el Racing-River por Copa Argentina

Gustavo Costas fue contundente sobre si saludará a Maximiliano Salas en el partido entre la Academia y el Millonario por los cuartos de la Copa Argentina.

El pasado jueves por la noche se confirmó que el partido entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina se jugará el jueves 2 de octubre con sede y hora a definir. Este partido tendrá mucho morbo, ya que será la primera vez que Maxi Salas enfrentará a la Academia de Gustavo Costas tras su salida en el último mercado de pases.

Además de tener un reencuentro picante con todos los hinchas blanquicelestes, Salas también se verá nuevamente las caras con el DT que lo sacó campeón de la Copa Sudamericana en 2024. Es por ello que cuando le preguntaron a Costas si lo iba a saludar a su ex dirigido, lanzó una tajante respuesta al respecto.

La tajante sentencia de Gustavo Costas sobre si saludará a Salas en el Racing-River "Salas me va a venir a saludar él, ¿cómo no me va a saludar? Estoy agradecido siempre, no le cierro las puertas a nadie. En el grupo fue muy importante no solo adentro de la cancha sino afuera, en la concentración. Soy de los que lloró cada vez que me venía a hablar. Ojalá que juegue mal, eso sí“, sentenció en diálogo con Libero, programa de TyC Sports.

De cara a este partido, ambos equipos ya sabrán cómo les fue en los cuartos de la Copa Libertadores. En los partidos de ida, Racing se llevó un triunfazo del José Amalfitani ante Vélez y ahora definirá ante su gente mientras que el River de Gallardo cayó por 2-1 ante el Palmeiras en el Monumental y tendrá que ir al Allianz Parque de San Pablo en busca de un milagro.