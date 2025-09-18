El Tren Mitre brindará un servicio limitado por obras: qué días y qué ramal se verá afectado

Durante cuatro días, el Tren Mitre se verá afectado por obras en la infraestructura ferroviaria . Precisamente, el servicio del ramal Tigre de la Línea Mitre estará interrumpido desde el sábado, mientras que el de José León Suárez / Bartolomé Mitre tendrá un recorrido limitado.

Estas modificaciones en el servicio tendrán lugar entre el sábado 20 y el martes 23 de septiembre “por obras de renovación de vías”.

De acuerdo con lo informado por Trenes Argentinos , el nuevo esquema contempla la interrupción total del ramal Tigre durante las cuatro jornadas mencionadas, así como limitaciones en los recorridos de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

En el segundo caso, se detalló que los ramales circularán entre sus respectivas cabeceras, es decir las estaciones de José León Suárez y/o la de Bartolomé Mitre, y Belgrano R, sin llegar a Retiro .

En tanto, los servicios de larga distancia hacia Rosario, Córdoba y Tucumán mantendrán sus cronogramas habituales. Según a lo informado por el organismo nacional, el restablecimiento del servicio de forma total será a partir del miércoles 24.

Qué cambios se harán durante la interrupción del servicio del Tren Mitre

Molinete Retiro Línea Mitre CABA Buenos Aires Tren Juan Mateo Aberastain Zubimendi

Estos trabajos de renovación forman parte del Plan de Acción enmarcado en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. En el ramal Tigre continúa una renovación integral de vías que ya alcanzó más de 12 kilómetros ejecutados. El objetivo es mejorar la seguridad operacional y reducir demoras asociadas a sectores con restricciones de velocidad.

Durante los cuatro días mencionados se realizarán trabajos en la estación Acassuso, entre los cruces de Güemes y Perú. El programa contempla desarme de la vía existente, montaje de nueva vía y reconexión del sistema de señalamiento. De forma simultánea, habrá intervención en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel Ayacucho, con renovación integral de la traza, instalación de tercer riel y vinculación al sistema de señales.

Además, continuará la colocación de fibra óptica y acciones vinculadas a la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento en el tramo comprendido entre Tres de Febrero y Colegiales. Estas labores se suman a un frente de obra más amplio que abarca múltiples componentes de la infraestructura.