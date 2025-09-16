Video: intentó robar en la línea del tren Mitre y no perdió la vida de milagro

Un joven de 24 años fue detenido en la estación Empalme Maldonado de la línea del tren Mitre, en Palermo, tras intentar robar cables del tendido ferroviario.

Las autoridades explicaron que el hecho no terminó en tragedia porque, por obras en los ramales Mitre y Suárez, la vía estaba sin energía.

Un insólito hecho ocurrió en la madrugada del lunes 15 de septiembre en la estación Empalme Maldonado, del barrio porteño de Palermo, cuando un joven de 24 años fue sorprendido intentando robar cables de la línea de tren Mitre. El accionar, registrado por las cámaras de seguridad, mostró cómo el sospechoso manipulaba los tendidos eléctricos sin medir el riesgo de recibir una descarga mortal.

Así fue el momento del robo robo en la línea del tren Mitre

De acuerdo con el parte de Trenes Argentinos al que accedió la agencia Noticias Argentinas, desde la torre móvil de seguridad —recientemente instalada en la zona y equipada con un domo de 360 grados— se detectó a un individuo caminando por las vías en dirección a la cabina de señales. Minutos después, las imágenes lo captaron tirando reiteradamente de los cables para arrancarlos.

Las autoridades explicaron que el hecho no terminó en tragedia porque, por obras en los ramales Mitre y Suárez, la vía estaba sin energía. "De lo contrario, tanto por tocar el tercer riel ubicado al costado de la vía como por manipular directamente los cables, el ladrón podría haber muerto electrocutado", señalaron.

Tras el aviso del Centro de Monitoreo, personal de seguridad de Trenes Argentinos llegó rápidamente al lugar y logró disuadir el robo. El sospechoso fue retenido hasta la llegada de la Policía Federal y posteriormente trasladado a la comisaría del ferrocarril Mitre. Según confirmaron fuentes oficiales, no alcanzó a sustraer ni dañar bienes ferroviarios.