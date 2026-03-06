El tren Mitre seguirá sin llegar a Retiro: cuándo volverá a funcionar con normalidad

Trenes Argentinos Infraestructura continúa ejecutando las pruebas operativas del nuevo sistema de señalización en el ingreso a la estación Retiro . El protocolo de validación se lleva adelante mediante la circulación de formaciones vacías del tren Mitre , lo que posibilita verificar el funcionamiento integral del sistema de señalamiento y establecer el esquema de operación definitivo con la infraestructura recientemente renovada.

Durante este período de pruebas, que se extenderá por dos semanas aproximadamente , los trenes seguirán operando bajo un régimen de circulación limitada. El ramal Tigre funcionará entre las estaciones Belgrano C y su terminal , mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán entre Belgrano R y sus respectivos destinos bonaerenses .

La renovación del sistema de señales constituye una obra de importancia crítica para la operación ferroviaria. El sistema anterior contaba con más de cien años de antigüedad, por lo que su actualización resulta fundamental. Durante los trabajos de modernización se reemplazaron 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos, y se ejecutó el traslado de funciones desde la estructura antigua hacia el nuevo sistema de señalamiento.

¿Cuáles son los ramales afectados por las circulaciones limitadas?

Los ramales afectados son tres: el Tigre circulará entre Belgrano C y Tigre, mientras que José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses.

¿Cuáles fueron los cambios realizados en el sistema de señalización?

Durante la renovación del sistema de señales se reemplazaron 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos, y se efectuó el traspaso del antiguo sistema al nuevo. El sistema anterior tenía más de 100 años de antigüedad.

¿Cuál es el objetivo de esta actualización del sistema de señales?

El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circulan los trenes. Estas obras forman parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria y son consideradas fundamentales y urgentes.