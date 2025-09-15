Los escalofriantes resultados de la autopsia a la mujer que fue asesinada en Pilar

El jueves pasado, la Policía de la provincia de Buenos Aires halló los restos de Solange Sanabria Ventura (25), quien estaba desaparecida desde el 1 de septiembre. Por el momento, hay dos sospechosos detenidos por el femicidio que mantiene en vilo a Pilar .

En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven de 25 años. La necropsia confirmó que Solange fue asesinada a puñaladas y que luego fue descuartizada. Además, el informe preliminar reveló que el femicidio ocurrió entre cinco y siete días antes del hallazgo.

La denuncia por la desaparición de Solange fue realizada el 1 de septiembre por sus familiares. Desde ese momento, la policía desplegó un operativo de búsqueda que concluyó el jueves por la noche con un hallazgo en un edificio ubicado en la calle Rivadavia 757.

El edificio donde hallaron los restos de la joven

Al ingresar, los efectivos se encontraron con el cuerpo de la joven en avanzado estado de descomposición . Los restos estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas.

Quiénes son los principales sospechosos

En un primer momento, los agentes detuvieron a Oscar Ángel Benítez, de 26 años, pareja de la víctima. El hombre se encontraba en la misma habitación donde estaban los restos de Solange.

Femicidio de Solange Sanabria Ventura en Pilar, Oscar Ángel Benítez es el único detenido por el caso Oscar Ángel Benítez es sospechoso por el femicidio de Solange Sanabria Ventura en Pilar. X

Al momento del procedimiento, Benítez intentó quitarse la vida provocándose una herida en el brazo con un serrucho. La rápida intervención de los efectivos de la Comisaría 1ª de General Rodríguez impidió que la acción tuviera mayores consecuencias. El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internado bajo custodia policial.

Asimismo, el viernes pasado, la Policía detuvo a Gonzalo Matías Lynch (21), quien habría colaborado con el presunto femicida a mover el cuerpo de la víctima. Los agentes de la SubDDI de Pilar lo localizaron en un domicilio ubicado en la calle Manfredi al 800, en el barrio Los Troncos, y lo capturaron. El caso se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Moreno.