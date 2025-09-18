Fentanilo contaminado: el director de un laboratorio pidió ampliar su declaración y el juez define los procesamientos

El director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Antonio Maiorano, pidió ampliar su indagatoria en la causa que investiga la elaboración del lote 31202.

Una última información dio a conocer un giro sorpresivo dentro de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 96 personas en Argentina. José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, solicitó ampliar su declaración indagatoria y finalmente rompió el silencio este miércoles por la mañana ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta.

Qué pudo agregar a la investigación el director técnico de HLB Pharma Según confirmaron fuentes judiciales al canal de noticias TN, Maiorano declaró a las 10 de la mañana en los tribunales de La Plata. Si bien los detalles de su testimonio se mantienen bajo reserva, su presentación fue considerada clave porque días atrás había optado por ampararse en su derecho a no declarar.

Con esta ampliación quedó cerrada la ronda de indagatorias y el juez federal Ernesto Kreplak deberá resolver la situación procesal de los imputados. Si bien el plazo formal vence este jueves, la declaración de Maiorano podría retrasar algunos días la decisión, aunque el magistrado busca avanzar antes del fin de semana.

juez kreplak Juez federal Ernesto Kreplak Archivo

Quiénes son los principales acusados en la causa del fentanilo contaminado La causa investiga la producción del lote 31202, elaborado en el laboratorio Ramallo S.A., donde se detectó la presencia de fentanilo adulterado. Entre los principales acusados figura Ariel García Furfaro, dueño de la firma, junto a sus hermanos Damián y Diego, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena, de 88 años, todos integrantes del directorio en distintos períodos.