El motivo por el que un ramal del tren Mitre no funcionará durante el fin de semana

Debido a una serie de obras en la zona de Villa Pueyrredón, el ramal José León Suárez del tren Mitre no prestará servicio durante el fin de semana y el lunes.

Las obras en el ramal del tren Mitre también interrumpirán el tránsito en la zona.

A partir del sábado 12 de septiembre y hasta el lunes por la noche, el ramal José León Suárez del tren Mitre no prestará servicio, ya que se llevarán a cabo obras en el cruce de las vías del ferrocarril en la avenida Del Fomentista, lo que dará lugar a la construcción de un nuevo cruce peatonal en la zona.

Junto con la interrupción del servicio de este ramal del tren Mitre en la zona de Villa Pueyrredón, tampoco funcionarán los servicios de larga distancia que parten desde Retiro hacia Rosario, Córdoba y Tucumán.

Estas obras se enmarcan en un proyecto del Gobierno de la Ciudad que busca eliminar la vereda que atraviesa el túnel para sumar un carril y transformar ese pasaje en doble mano.

Alternativas a partir del comienzo de las obras La obra, que comenzará este sábado y finalizará el lunes por la noche, requerirá la participación de 82 operarios que trabajarán durante estos tres días, tanto de día como de noche.

Debido a los trabajos, desde el jueves por la noche y hasta el martes 16 de septiembre, la avenida permanecerá cerrada al tránsito entre Escobar y Estanislao San Zeballos. Por lo tanto, quienes circulen por la zona deberán recurrir a las siguientes alternativas: