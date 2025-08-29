Subte: el lunes cierra la estación Agüero por obras de renovación

Desde este lunes 1° de septiembre, la estación Agüero de la Línea D del subte permanecerá cerrada por un período estimado de tres meses debido a trabajos de remodelación. La medida se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Agüero se suma a Plaza Italia , también de la Línea D, y a Carlos Gardel, de la Línea B, que actualmente están fuera de servicio por obras similares.

Según detalló la empresa, los trabajos en Agüero incluirán impermeabilización, recambio de pisos, colocación de revestimiento metálico, instalación de nuevas luces LED, renovación de señalética y señalización braille en pasamanos y pórticos. También se incorporará nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En paralelo, se realizarán tareas de restauración de murales en los andenes, a cargo de equipos especializados en conservación patrimonial. La intervención alcanzará accesos, escaleras, vestíbulos y andenes.

Dentro del mismo plan ya se intervinieron once estaciones, entre ellas Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). También se renovaron trece paradores del Premetro.

Las próximas obras alcanzarán a Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Además, ya se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

En paralelo, SBASE informó que continuará con la extensión horaria del servicio en fechas de alta demanda, como partidos de fútbol y recitales. La medida, que comenzó como prueba piloto en la Línea B, se amplió progresivamente tras la evaluación de la demanda.

