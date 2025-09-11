Anses confirmó un nuevo aumento en las jubilaciones para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer los montos renovados que tendrán vigencia para jubilaciones , pensiones y asignaciones a partir del próximo octubre, aplicando la fórmula de movilidad vigente, la cual se basa en los datos de inflación que releva el INDEC.

Según el organismo oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto registró un aumento del 1,9 % mensual, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,6 %, cifras que fueron clave para definir el ajuste previsional para los jubilados .

El Gobierno nacional, a mediados de 2024, definió que las jubilaciones y prestaciones sociales que brinda Anses se atarán a la inflación y es por eso que el dato mensual dispara automáticamente el incremento para los adultos mayores.

En tanto, el haber máximo ascenderá de $2.155.162,17 a $2.196.110,25.

Además, se analiza implementar nuevamente un bono extraordinario de $70.000, orientado a quienes perciben los haberes más bajos, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo.

jubilados ciudad Como son las medidas que amplían beneficios para adultos mayores. Prensa Ciudad de Mendoza

Hasta el momento, ese apoyo complementario no se ha oficializado, pero se espera que en los próximos días el Gobierno precise detalles sobre quiénes accederán, cuándo comenzará a pagarse y bajo qué condiciones.

El ajuste también afectará otros beneficios que se actualizan conforme al mismo esquema, como las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares.

Anses recordó, asimismo, que quienes no pueden realizar trámites personalmente tienen la posibilidad de designar apoderados para facilitar la gestión de sus derechos.