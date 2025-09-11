Designar un apoderado en Anses: lo que tenés que saber antes de delegar el cobro de tus haberes

Anses permite autorizar a otra persona para cobrar los haberes previsionales: quiénes pueden ser apoderados y qué documentación se necesita.

El trámite en Anses es gratuito, presencial y puede hacerse sin turno si el apoderado es familiar directo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite que jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones previsionales autoricen a otra persona para cobrar sus haberes o realizar trámites en su nombre. El trámite es gratuito, puede hacerse sin turno si el apoderado es familiar directo, y está habilitado en todo el país.

La figura del apoderado es clave en casos de enfermedad, movilidad reducida o residencia en el exterior. También puede ser útil para adultos mayores que necesitan asistencia para gestionar sus beneficios.

anses local godoy cruz (5).JPG El trámite se realiza en Anses y permite autorizar a otra persona para cobrar jubilaciones o pensiones. ALF PONCE MERCADO / MDZ

¿Quién puede ser apoderado? La normativa contempla distintos perfiles. Puede ser un familiar directo (cónyuge, hijos, nietos, hermanos, suegros, cuñados, etc.), un abogado con credencial vigente, una entidad pública o mutual, el director de un hospital si el titular está internado, o un banco habilitado en el caso de residentes fuera del país.

Qué documentación se necesita Para avanzar con la designación, se debe presentar el DNI del titular y del apoderado, documentación que acredite el vínculo (como acta de nacimiento o matrimonio), y en algunos casos formularios específicos como la Carta Poder PS 6.4. Si el apoderado es tutor o curador, se requiere sentencia judicial. Los abogados deben presentar su credencial profesional.