Qué dijo el Cholo Simeone sobre el fastidio de Julián Álvarez al ser reemplazado
El penal errado, el enojo por la salida y la explicación del Cholo Simeone marcaron la tarde de Julián Álvarez en el 1-1 del Atlético Madrid frente a Mallorca.
La jornada en el Estadi Son Moix dejó más que un empate para el Atlético de Madrid. Julián Álvarez vivió un partido cargado de emociones: falló un penal, se fue sustituido en el segundo tiempo y mostró su bronca en cámara.
El cordobés fue reemplazado a los 17 minutos de la segunda mitad por Alexander Sorloth. Apenas salió, saludó a su compañero pero dejó escapar un gesto de fastidio y una frase al aire: “Siempre a mí”, que rápidamente se viralizó.
El delantero venía de desperdiciar una gran chance desde los doce pasos en el arranque del partido, lo que agudizó la frustración al momento de la sustitución. Desde el banco, la Araña no ocultó su disconformidad, tal como ya le había sucedido en el debut de la temporada frente al Espanyol.
Consultado en conferencia de prensa, Diego Simeone explicó la variante con calma: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.
Qué dijo Simeone sobre el enojo de Julián Álvarez
Sobre el enojo de Álvarez, el Cholo lo relativizó: “Y con Julián... todos los jugadores se enojan cuando salen”. Con esas palabras, buscó quitarle dramatismo a una situación que parece repetirse cada vez que el ex Manchester City siente que puede dar más dentro del campo.