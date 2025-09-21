Qué dijo el Cholo Simeone sobre el fastidio de Julián Álvarez al ser reemplazado

El penal errado, el enojo por la salida y la explicación del Cholo Simeone marcaron la tarde de Julián Álvarez en el 1-1 del Atlético Madrid frente a Mallorca.

Julián Álvarez explotó al salir en Mallorca y el Cholo Simeone le bajó el tono al cruce. ¿Cómo sigue la relación en el Atleti?

La jornada en el Estadi Son Moix dejó más que un empate para el Atlético de Madrid. Julián Álvarez vivió un partido cargado de emociones: falló un penal, se fue sustituido en el segundo tiempo y mostró su bronca en cámara.

El cordobés fue reemplazado a los 17 minutos de la segunda mitad por Alexander Sorloth. Apenas salió, saludó a su compañero pero dejó escapar un gesto de fastidio y una frase al aire: “Siempre a mí”, que rápidamente se viralizó.

El enojo de Julián Álvarez tras ser sustituido por el Cholo Simeone El enojo de Julián Álvarez tras ser sustituido

El delantero venía de desperdiciar una gran chance desde los doce pasos en el arranque del partido, lo que agudizó la frustración al momento de la sustitución. Desde el banco, la Araña no ocultó su disconformidad, tal como ya le había sucedido en el debut de la temporada frente al Espanyol.

Consultado en conferencia de prensa, Diego Simeone explicó la variante con calma: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.