Los elogios de una figura del Liverpool al Cholo Simeone y Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético: "Será muy difícil"
A horas del duelo entre Liverpool y Atlético Madrid, un referente del elenco inglés destacó las fortalezas de Simeone y se refirió a la baja de Julián Álvarez.
Este miércoles desde las 16.00 se enfrentarán en Anfield el Liverpool y el Atlético de Madrid por la primera fecha de la Champions League 2025/26, uno de los duelos estelares de la jornada. El mejor equipo de Inglaterra, donde brilla Alexis Mac Allister, se verá las caras con el elenco de Diego Simeone y los argentinos.
El Atleti no comenzó del todo bien la temporada y, para colmo, no podrá contar hoy con su principal carta en ofensiva: Julián Álvarez. El goleador de Calchín quedó tocado tras el duelo del fin de semana ante Villarreal y el Cholo prefirió preservarlo para este compromiso. Aún así, el conjunto colchonero sigue significando un duro rival para los Reds y así lo reconoció una de sus figuras y capitán, Virgil Van Dijk.
Te Podría Interesar
Los elogios de Van Dijk para Simeone y Julián Álvarez
"La última vez que los recibimos (en los octavos de la edición 2019/20) perdimos el partido, nos eliminó y fue muy doloroso", recordó el neerlandés este martes en conferencia de prensa. Y agregó en referencia al DT y el equipo: "Simeone es un entrenador de clase mundial, tengo mucho respeto hacia él. También sus jugadores. Es muy difícil de ganar y nunca se rinde, es lo mejor que tiene. No han empezado muy bien, pero la Champions es muy importante para ellos y debemos estar listos".
Por otro lado, se mostró levemente aliviado de que enfrente no esté Julián Álvarez, a quien también halagó: "Es un jugador fantástico, es una baja importante, pero sigo pensando que es un equipo peligroso, hay que estar al más alto nivel, siempre estoy listo para cualquier cosa, no estaré relajado".
Por último, habló sobre la meta del Liverpool de volver a ser campeón de Europa tras su última consagración continental en 2019: "Cuando renové quería ganar todo lo que jugamos, pero no siempre es así porque hay muchos equipos buenos. Pero nosotros somos fantásticos, tenemos mucha esperanza, pero mañana será muy difícil", advirtió Van Dijk.