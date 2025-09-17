Los elogios de una figura del Liverpool al Cholo Simeone y Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético: "Será muy difícil"

A horas del duelo entre Liverpool y Atlético Madrid, un referente del elenco inglés destacó las fortalezas de Simeone y se refirió a la baja de Julián Álvarez.

Este miércoles desde las 16.00 se enfrentarán en Anfield el Liverpool y el Atlético de Madrid por la primera fecha de la Champions League 2025/26, uno de los duelos estelares de la jornada. El mejor equipo de Inglaterra, donde brilla Alexis Mac Allister, se verá las caras con el elenco de Diego Simeone y los argentinos.

El Atleti no comenzó del todo bien la temporada y, para colmo, no podrá contar hoy con su principal carta en ofensiva: Julián Álvarez. El goleador de Calchín quedó tocado tras el duelo del fin de semana ante Villarreal y el Cholo prefirió preservarlo para este compromiso. Aún así, el conjunto colchonero sigue significando un duro rival para los Reds y así lo reconoció una de sus figuras y capitán, Virgil Van Dijk.

Los elogios de Van Dijk para Simeone y Julián Álvarez Virgil Van Dijk Virgil Van Dijk fue elogioso con el Cholo Simeone y Julián Álvarez. EFE

"La última vez que los recibimos (en los octavos de la edición 2019/20) perdimos el partido, nos eliminó y fue muy doloroso", recordó el neerlandés este martes en conferencia de prensa. Y agregó en referencia al DT y el equipo: "Simeone es un entrenador de clase mundial, tengo mucho respeto hacia él. También sus jugadores. Es muy difícil de ganar y nunca se rinde, es lo mejor que tiene. No han empezado muy bien, pero la Champions es muy importante para ellos y debemos estar listos".

Por otro lado, se mostró levemente aliviado de que enfrente no esté Julián Álvarez, a quien también halagó: "Es un jugador fantástico, es una baja importante, pero sigo pensando que es un equipo peligroso, hay que estar al más alto nivel, siempre estoy listo para cualquier cosa, no estaré relajado".