La sentencia de Xabi Alonso sobre el debut de Mastantuono en Champions con un impensado gol errado: "Con Franco estoy muy..."
Xabi Alonso analizó el partido del ex River en su debut en la Champions League, en la victoria por 2-1 del Real Madrid ante el Olympique de Marsella.
En el debut de Franco Mastantuono en la Champions League, el Real Madrid de Xabi Alonso tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer al Olympique de Marsella por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Weah había adelantado a los franceses, pero un doblete de penal de Kylian Mbappé le dio la victoria al Merengue y los primeros tres puntos en el certamen.
Por su parte, el exfutbolista de River tuvo un partido aceptable e incluso dispuso de tres situaciones claras de gol. La primera se dio a los 5 minutos del partido cuando Franco recuperó una pelota, encaró a pura gambeta y su remate pegó en el palo izquierdo de su compatriota Gerónimo Rulli. Más tarde, a los 29, protagonizó un jugadón de potrero: se sacó de encima a tres rivales a pura gambeta y, cuando quedó frente al arquero argentino, se quedó sin ángulo y la jugada se diluyó.
El insólito gol que se perdió Franco Mastantuono
Pero la ocasión más clara de todas se dio sobre el final del primer tiempo y con el partido 1-1. Mbappé hizo una jugada antológica dejando a tres rivales en el camino y le cedió la pelota a Mastantuono que tenía todo para definir a su placer. Sin embargo, el argentino remató débil y a las manos de Rulli, que evitó el primer tanto de la joven promesa merengue y de que el cuadro español se pusiera en ventaja.
La palabra de Xabi Alonso sobre el debut de Mastantuono en Champions
Tras el final del partido, Xabi Alonso analizó el rendimiento de Franco Mastantuono en su debut en la Champions League: “Lo que dije en el Mundial de Clubes, que había que invertir en Arda (Güler), cobra más sentido ahora. Está en la buena línea. Y lo mismo digo de Mastantuono. Con Franco estoy muy tranquilo. Va a seguir creciendo, tiene que seguir jugando, seguirse adaptando. Va en la buena línea”, sentenció.
A su vez, también se fue conforme con el resultado y destacó el gran trabajo de su equipo que se tuvo que reponer tras la expulsión de Dani Carvajal: "Han pasado muchas cosas en el partido, una primera media hora muy buena, con muchas ocasiones. Luego el partido se iguala, pero tenía la sensación de que estábamos trabajando el partido hasta que se nos ha complicado con la roja a Carva. Hemos sacado espíritu de Champions en el Bernabéu y ese 2-1 que hemos marcado nos ha permitido defender con diez y consguir tres puntos muy importantes", cerró.