El insólito gol errado por Franco Mastantuono en su histórico estreno en la Champions League

Franco Mastantuono vivió una noche agridulce en el Santiago Bernabéu. El argentino de 18 años fue titular en el empate del Real Madrid ante el Olympique de Marsella , por la primera fecha de la Champions League , y dejó su sello en el campo de juego con talento, atrevimiento y hasta un caño en el área.

Sin embargo, tuvo dos chances clarísimas para marcar su primer gol en el torneo y no pudo aprovecharlas.

Primero, a los 5 minutos, el ex River recuperó una pelota, encaró a pura gambeta y su remate pegó en el palo izquierdo de su compatriota Gerónimo Rulli. Más tarde, a los 29, protagonizó un jugadón de potrero: se sacó de encima a tres rivales a pura gambeta y, cuando quedó frente al arquero argentino, se quedó sin ángulo y la jugada se diluyó.

La chance más nítida llegó sobre el final de la primera etapa: tras una asistencia de Kylian Mbappé, sacó un zurdazo con el primer palo prácticamente a disposición, pero su remate salió al medio y el arquero argentino logró tapar para evitar el segundo tanto del Madrid.

El insólito gol que erró Mastantuono en su debut copero con el Real Madrid

Más allá de la bronca por las ocasiones desperdiciadas, Mastantuono se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en Champions League y en el segundo argentino más joven en hacerlo, solo detrás de Lionel Messi. También pasó a ser el segundo jugador más joven en disputar un partido de Champions con la camiseta merengue.

El mediocampista jugó 63 minutos de gran nivel hasta ser reemplazado por Brahim Díaz. En paralelo, el partido tuvo polémica con la expulsión de Dani Carvajal, revisada por el VAR, lo que condicionó al equipo español en el tramo final. No obstante, el Madrid logró la victoria tras otro penal sancionado por el árbitro Irfan Peljto por una polémica acción del argentino Facundo Medina.

El estreno de Mastantuono dejó señales claras: confianza, calidad y personalidad para ser protagonista en la máxima competencia europea. El hincha del Real Madrid ya empieza a ilusionarse con su nueva joya.