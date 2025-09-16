Con un buen Franco Mastantuono, el Real Madrid se lo dio vuelta al Marsella en su debut en la Champions League
En el debut de Franco Mastantuono como titular en la Champions, Real Madrid dio vuelta el resultado ante el Olympique de Marsella con dos penales de Mbappé.
El Real Madrid arrancó la Champions League con una victoria épica en el Santiago Bernabéu. Con un hombre menos por la expulsión de Dani Carvajal, el equipo de Xabi Alonso le ganó 2-1 al Olympique de Marsella gracias a dos penales convertidos por Kylian Mbappé, en una noche que también quedará marcada por el histórico debut de Franco Mastantuono.
El volante argentino de 18 años y 33 días se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en Champions, superando el registro de Endrick en 2024. Su estreno fue con luces: gambetas, confianza y varias chances para marcar su primer gol en Europa. A los 5 minutos estrelló un remate en el palo, más tarde desperdició un jugadón tras dejar a tres rivales en el camino, y en la última jugada del primer tiempo definió muy centrado ante Gerónimo Rulli, que tapó el mano a mano.
El arquero argentino fue figura con 15 atajadas y también protagonista de la polémica: discutió con Carvajal, recibió un cabezazo y tras la revisión del VAR el lateral fue expulsado en el minuto 72, cuando el partido estaba 1-1. Desde ahí, el Bernabéu explotó contra Rulli cada vez que tocó la pelota.
Olympique de Marsella se puso en ventaja en el Bernabeu
En el Marsella también fueron titulares Leonardo Balerdi, capitán, y Facundo Medina, quien tuvo una noche difícil: cometió la mano que derivó en el segundo penal para el Madrid y la remontada definitiva.
Más allá de no convertir, Mastantuono dejó claro que tiene lugar en el equipo. Estuvo 63 minutos en cancha, incluso Xabi Alonso demoró su cambio para aprovecharlo un poco más. Con caños, desparpajo y jerarquía, dejó una presentación que ya se compara con la de los grandes cracks.
Mbappé no perdonó desde los 12 pasos y empató el Real Madrid
El Madrid dio vuelta un partido bravo y el Bernabéu sumó otra de esas noches que quedan en la memoria. Y Mastantuono, en su debut europeo, empezó a escribir su propia historia.
Doblete de Mbappé de penal para el Real Madrid
Fuente: EFE