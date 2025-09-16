El mea culpa de Otamendi tras la inesperada derrota de Benfica como local ante Qarabag: "La afición tiene el derecho a silbar"

Benfica perdió 3-2 ante el Qarabag tras ir ganando por 2-0 y fue abucheado por el público. Otamendi pidió disculpas luego del encuentro.

Este martes comenzó la nueva temporada de la Champions League. Con un total de seis encuentros en la primera jornada del certamen, se dieron varios resultados lógicos, pero también algunas sorpresas. La más grande de ellas fue la derrota del Benfica en condición de local por 3-2 ante el humilde Qarabag de Azerbaiyán.

Para colmo, las Águilas habían comenzado ganando 2-0 con los goles de Enzo Barrenechea y Pavlidis antes de los 15 minutos de juego, pero la visita lo dio vuelta de manera inesperada en el segundo tiempo. El público local hizo sentir su enojo con una fuerte silbatina y abucheos tras finalizar el cotejo y los jugadores, encabezados por su capitán, Nicolás Otamendi, pidieron perdón desde el campo de juego.

"Es un resultado doloroso. Todos necesitamos hacer autocrítica. No es momento de señalar a nadie, sino de reaccionar. Tenemos que trabajar duro, dar la cara y mirar hacia adelante. Tenemos que disculparnos con quienes pagan las entradas para vernos jugar, para ver al equipo ganar y jugar bien. Desafortunadamente, las cosas no van bien", declaró apesadumbrado el central argentino luego del partido ante la prensa.

"La temporada aún está empezando y el camino va a ser largo. Si hubiéramos ganado, nadie nos habría garantizado el pase a la siguiente fase", agregó a continuación. Aunque reconoció: "Si vas ganando 2-0 y te meten un gol de pelota parada en la primera parte, siempre te afecta. Tenemos que trabajar aún más duro. Los partidos en casa deben ser un infierno para los rivales, y tenemos que mejorar".