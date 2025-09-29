Vergonzoso: el gol que increíblemente le anularon a Belgrano ante Barracas vía VAR por un "foul fantasma"

Esta tarde se vivió un episodio vergonzoso en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia . Por la fecha 10 del torneo Clausura, Barracas Central , equipo que está peleando la punta de la Zona A y que nunca se escapa de las controversias, recibió este lunes por la tarde a Belgrano de Córdoba , que intenta meterse en puestos de playoffs.

El Guapo ganaba desde el minuto 16 por un tanto de Jhonatan Candia. Ya sobre el cierre del primer tiempo, el Pirata logró armar una buena jugada de ataque y, tras un rechazo defensivo, Uvita Fernández conectó un potente derechazo en el área grande que venció al arquero Marcos Ledesma e infló la red. Sin embargo, la alegría celeste duraría poco.

Sin que ningún jugador ni nadie de la delegación local reclamara nada, el árbitro Carlos Gareano, que estaba dispuesto a continuar el juego, fue llamado abruptamente por el VAR por una supuesta falta en ataque previa al gol. Por lo tanto, demoró la reanudación y fue a revisar la incidencia.

Tras estar un largo rato frente a la pantalla, decidió anular el tanto. "Veo falta del 29 celeste (Franco Jara) contra el 15 blanco (Yonatthan Rak)", informó el juez, sin mostrar demasiado convencimiento. Sin embargo, en las cámaras VAR que se mostraron, en ningún momento se vio al delantero visitante impactar sobre el defensor contrario. Apenas hubo un leve contacto que no influyó en el despeje fallido del hombre de Barracas ni lo entorpeció para la continuación de la jugada.

Los futbolistas de Belgrano no podían creer el fallo y la transmisión pudo captar la reacción del Ruso Zielinski, su DT, que largó una sonrisa irónica de fastidio. Como una suerte de "justicia divina", Jara tendría su revancha en el arranque segundo tiempo y marcaría el 1-1 a los 49', gol que inicialmente fue anulado por un inexistente offside, pero que el VAR corrigió ante la clara evidencia (Sporle, quien asistió al delantero, estaba habilitado por más de medio metro, al igual que Jara al recibir el pase) y terminó sentenciando el resultado final.