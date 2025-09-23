¡Nunca visto! Benedetto erró un penal tras una insólita reacción ante el pitazo del árbitro

Darío Benedetto tuvo la oportunidad de empatar el encuentro para Newells, pero su lanzamiento desde los 12 pasos fue débil y Cardozo le ganó la pulseada.

Benedetto erró un penal en el 0-3 frente a Belgrano tras una insólita reacción ante el pitazo del árbitro

Darío Benedetto sigue sin poder convertir un gol con la camiseta de Newell’s. Desde su llegada al conjunto rosarino a comienzos de año, el Pipa sigue sin poder cortar con su sequía goleadora y el pasado lunes por la noche en la durísima derrota por 3-0 ante Belgrano de Córdoba, tuvo una ocasión inmejorable de sacarse la mufa y volver a festejar.

Luego de que el Pirata convirtiera el 1-0 gracias a un gol de González Metilli, con colaboración del arquero Espínola, Benedetto armó una gran jugada individual, Cardozo lo bajó en el área y el árbitro del encuentro, Edgardo Zamora, decretó penal a favor de la Lepra.

Al estar en cancha Ever Banega se esperaba que el capitán de Newell's pateara la ejecución desde los 12 pasos, pero el Pipa tomó la pelota y se hizo cargo él. Por su parte, desde el banco del elenco cordobés le hacían señas a Cardozo de que se quedara en el medio del arco y que no se tirara a ninguno de los dos costados.

El insólito penal que erró Darío Benedetto en el 0-3 ante Belgrano Finalmente, tras tras una insólita reacción antes del pitazo del árbitro, ya que no lo escuchó, Darío Benedetto pateó el penal de manera débil, el arquero de Belgrano se quedó en el medio y le contuvo el remate para que todo el Gigante de Alberdi festeje.

