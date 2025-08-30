El fuerte mensaje del Ogro Fabbiani en Newell's tras otra dura derrota: "Hay que comer mierda y..."

Luego de irse sin hablar en el 1-2 ante el Guapo, Cristian Fabbiani publicó un fuerte descargo en sus redes pidiéndoles disculpas a los hinchas por el mal presente de Newell's.

Cristian Fabbiani se fue sin dar declaraciones por segunda fecha consecutiva y luego dejó un descargo en sus redes, dedicado a la gente de Newell's.

Newell's no levanta cabeza en el torneo Clausura y, tras el cachetazo en el clásico ante Rosario Central de la fecha pasada, volvió a recibir un duro revés en el Coloso, ante su gente: perdió 2-1 ante Barracas Central, el equipo fue silbado y, al igual que ocurrió frente al Canalla, Cristian Fabbiani volvió a suspender la conferencia de prensa.

Más allá de la bronca por el presente futbolístico de la Lepra, el Ogro esta vez actuó distinto y, tras una reunión con los dirigentes que se realizó este sábado en el Centro Deportivo Griffa, utilizó sus redes para dejarles un mensaje a los hinchas leprosos de cara a lo que viene.

El mensaje de Cristian Fabbiani en medio del mal presente de Newell's "En estos momentos que estamos viviendo como club salgo a dar la cara como siempre. Primero quiero agradecer el apoyo de nuestros hinchas por estar siempre en las buenas y en las malas. No hay mucho que decir. Estamos en falta con los hinchas y lo sabemos tanto yo como los jugadores", comenzó diciendo el Ogro en su cuenta de Instagram.

A su vez, Fabbiani cerró el texto con una fuerte sentencia sobre la actualidad de Newell's, pero prometió a hacer todo para revertirlo: "Ahora hay que comer mierda y ponerle la cara a lo que estamos viviendo. Solo el trabajo va a sacar adelante esté mal momento. Y no hay excusas para lo que se viene", expresó el Ogro.

El posteo del Ogro Fabbiani para los hinchas de Newell's. El posteo del Ogro Fabbiani para los hinchas de Newell's.