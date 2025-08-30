Los desopilantes memes del aburrido 0-0 en el clásico entre San Lorenzo y Huracán

San Lorenzo y Huracán igualaron 0-0 en el clásico disputado esta tarde en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del torneo Clausura. Se trató de un encuentro bastante deslucido y áspero, en el que lo más destacado fue la expulsión de Luciano Giménez para la visita al minuto 25 del primer tiempo.

El Ciclón no pudo sacar provecho de jugar por más de una hora con un hombre más y el cotejo finalizó en un magro empate sin goles. Ante semejante engendro deportivo, los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad e hicieron explotar las redes con los más desopilantes memes, que resaltaron lo aburrido que fue el espectáculo futbolístico.