El tenso cruce entre Kudelka y el árbitro Ramírez en el clásico San Lorenzo - Huracán: "No te hagas el..."

Uno de los más llamativos se dio cerca del cierre del primer tiempo, poco después de que el Globo se quedara con un hombre menos por la expulsión de Luciano Giménez por un codazo. Tras la roja y una serie de amonestaciones, que generaron malestar en el banco visitante, se generó un tenso cruce entre Frank Darío Kudelka y el árbitro Nicolás Ramírez.