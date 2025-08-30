Con un hombre más, San Lorenzo igualó 0-0 como local en el clásico ante Huracán

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol , jugado esta tarde en el estadio Nuevo Gasómetro.

El Globo, en tanto, pudo aguantar más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico, y que no consigue en la casa de su eterno rival desde el Apertura 2001.

¡ROJA A GIMÉNEZ POR PEGAR UN CODAZO! Huracán se queda con uno menos en el clásico ante San Lorenzo.

El delantero quemero vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo visitante a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal para el Ciclón a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.

De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.

Fuente: NA

