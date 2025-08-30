Con un hombre más, San Lorenzo igualó 0-0 como local en el clásico ante Huracán
Por la fecha 7 del Clausura, San Lorenzo no logró sacarse diferencias con Huracán. Luciano Giménez vio la roja a los 25 minutos por un codazo.
San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en el estadio Nuevo Gasómetro.
El Globo, en tanto, pudo aguantar más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico, y que no consigue en la casa de su eterno rival desde el Apertura 2001.
La expulsión a Giménez en Huracán por un codazo
El delantero quemero vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo visitante a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.
Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal para el Ciclón a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.
De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.
Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.
Fuente: NA