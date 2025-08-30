No se vio en TV: el gesto de Cristian Fabbiani a los hinchas de Newell's tras perder el clásico ante Central

Tras la derrota en el clásico rosarino, Cristian Fabbiani tuvo un gran gesto con los hinchas de la Lepra en la previa del duelo frente a Barracas Central.

Newell’s no levanta cabeza. Tras la derrota en el clásico ante Rosario Central con un golazo agónico de Ángel Di Maria, el equipo dirigido por Cristian Fabbiani sufrió un nuevo golpazo ante su gente tras caer por 2-1 frente a Barracas Central en el Coloso Marcelo Bielsa.

En un partido que comenzó ganando gracias al tanto de Cocoliso González, la Lepra no pudo aguantar la ventaja y gracias a los goles de Bruera y Tapia, de penal, el Guapo de Rubén Darío Insua se trajo tres puntos valiosos que le permitieron escalar a lo más alto de la cima de la zona A.

El gesto de Cristian Fabbiani con los hinchas de Newell’s En la previa del duelo frente al Guapo y mientras ambos equipos salían a la cancha, el clima en las tribunas no era el mejor y mientras se dirigía rumbo al banco de los suplentes, el Ogro Fabbiani tuvo un gesto con los fanáticos presentes en el Coloso: les pidió perdón de cara a una de las plateas tras perder el clásico en Arroyito frente al Canalla de Ariel Holan.

El gesto del Ogro Fabbiani a los hinchas de Newell's tras perder el clásico contra Central (Créditos: ESPN)

La caída ante Rosario Central estiró aún más las malas rachas de la Lepra con su clásico rival, ya que de los últimos 28 clásicos, solamente ganó en dos oportunidad (2016 y 2022 ambas de visitantes), empató en 11 y perdió en 15. Además, la última victoria de local se dio el 2 de febrero de 2008.