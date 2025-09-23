Eduardo Domínguez fue tajante sobre la roja anulada a Plata y mandó una advertencia a Brasil: "Que Flamengo se..."
Eduardo Domínguez palpitó la revancha de los cuartos de la Libertadores, se refirió a la decisión de Conmebol de quitarle la roja al ecuatoriano y habló de un polémico rumor en la prensa brasileña.
Estudiantes buscará dar el batacazo y eliminar al poderoso Flamengo de Filipe Luís de la Copa Libertadores. Tras caer por 2-1 en el Maracaná, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez recibirá este jueves a las 21:30 al Mengao en el Estadio Uno, por la revancha de los cuartos de final del certamen continental.
Pensando en este partido, el Barba decidió que todos los titulares que jugaron en Río de Janeiro descansen y es por ello que en el duelo frente a Defensa y Justicia, el Pincha salió a la cancha con un once alternativo. Así y todo, terminó ganado por 1-0 gracias a un gol de Rafael Delgado en contra y se acomodó en los puestos de arriba en la zona A del torneo Clausura.
La dura respuesta de Eduardo Domínguez a las críticas del Flamengo y la decisión de Conmebol con la roja a Plata
Tras el final del partido, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y allí la gran mayoría de preguntas fueron sobre la vuelta ante el conjunto carioca. En primer lugar mandó una advertencia a Brasil tras las críticas del Flamengo y la prensa brasileña, que instaló que el DT habría recibido una supuesta "ayuda" del cuarto árbitro, Jhon Ospina, quien le habría advertido al entrenador que sacara a Facundo Farías, ya que tenía amarilla y corría peligro de ser expulsado, el Barba lanzó: "No tengo ni idea lo que se habla, que hablen, nosotros tenemos confianza en nosotros. Si quieren ir a lo chiquito, no podemos hacer nada... Tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer para revertir el resultado. Que Flamengo se quede en esas cosas, es tema de ellos, no es tema mío, no me meto".
Por otro lado, el entrenador de Estudiantes se refirió a la decisión que tomó Conmebol de sacarle la roja a Gonzalo Plata, quien fue expulsado tras una segunda amarilla por un error arbitral, luego de que el Mengao hiciera un reclamo formal: "Es algo que puede pasar y pasó, ya está. De nada sirve analizar si estuvo bien o mal expulsado o si se merecía la segunda amarilla y debía ser expulsado antes, que no se revisa. Pero sacando todo ese contexto, el ente mayor es el que decide y nosotros nos tenemos que focalizar en nuestro equipo y lo que tenemos que hacer para pasar de serie. Ya está", sentenció.
El optimismo de cara a la revancha
Por último, Eduardo Domínguez lanzó una frase sobre la historia que tiene el Pincha en la Copa Libertadores y que ilusionó a todos los hinchas: "Estudiantes en la Copa va contra todos, con cualquiera, no nos importan los demás. Va a haber una energía que nos va a llevar y nosotros tenemos que tener tranquilidad contra este gran equipo que vamos a enfrentar".
"Nosotros no mostramos nuestro repertorio, en nuestra casa tenemos que mostrarlo y hacer todo para dar vuelta la serie. ¿Nos alcanzará? No sabemos, pero vamos a buscarlo por todos lados porque creemos en nosotros", cerró.