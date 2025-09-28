La falta de Zuculini en el clásico por la que fue amonestado, pero todo Independiente reclamó roja

Bruno Zuculini le aplicó un fuerte planchazo a Kevin Lomónaco en el prime tiempo y apenas recibió una amarilla, pese a las protestas de Independiente.

Racing e Independiente se vieron las caras este domingo en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda por la fecha 10 del torneo Clausura. Como indica la historia de este enfrentamiento, se trató de un choque muy disputado y áspero, en el que no faltaron las polémicas.

En el primer tiempo, generó mucha controversia una dura entrada de Bruno Zuculini a Kevin Lomónaco, promediando los 33 minutos. En una disputa en tres cuartos de cancha, el volante de la Academia llegó primero a la pelota, pero dejó el pie y le terminó propinando un fuerte planchazo al defensor del Rojo.

Pese a lo fuerte que fue la infracción, por la que el central de 23 años quedó largo rato revolcándose en el suelo del dolor, el juez Nicolás Ramírez no dudo en sacar únicamente la tarjeta amarilla, mientras que todos los jugadores y demás integrantes de la delegación del Rey de Copas reclamaba una roja.

El juego tardó bastantes minutos en reanudarse, mientras Lomónaco era atendido por el cuerpo médico en el campo. Aún así, en todo ese tiempo, y aún con las protestas de Independiente, el árbitro del encuentro no cambió su decisión y tampoco fue llamado por el VAR para rectificarlo.