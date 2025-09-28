Presenta:

Deportes

|

Clásico de Avellaneda

Los desopilantes memes del 0-0 en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

Los usuarios se manifestaron en redes luego el empate sin goles en el clásico de Avellaneda disputado esta tarde en el Cilindro.

MDZ Deportes

Las redes estallaron tras el clásico de Avellaneda.

Las redes estallaron tras el clásico de Avellaneda.

Redes Sociales

Racing e Independiente repartieron puntos este sábado en el Cilindro en una nueva edición del Clásico de Avellaneda por al fecha 10 del torneo Clausura. Fue un intenso 0-0 en el que los dos equipos tuvieron sus chances, pero ninguno se pudo quedar con el triunfo.

La más clara se dio en la última jugada del partido, cuando Pablo Galdames le pudo dar la victoria al Rojo en una contra espectacular, pero definió desviado. Este yerro fue una de las principales fuentes de memes en redes sociales luego del encuentro.

Te Podría Interesar

Los mejores memes del 0-0 entre Racing e Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_lashqac/status/1972402212773998797&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SILV1O_114/status/1972397245694877763&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inakiiiiiiiii/status/1972408747772522828&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/1dolar1rafa/status/1972396340438352208&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NickR855/status/1972395815529578537&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/1972404165545791912&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Habemusfutbol10/status/1972340137599353063&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Notas Relacionadas