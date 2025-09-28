Los desopilantes memes del 0-0 en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente
Los usuarios se manifestaron en redes luego el empate sin goles en el clásico de Avellaneda disputado esta tarde en el Cilindro.
Racing e Independiente repartieron puntos este sábado en el Cilindro en una nueva edición del Clásico de Avellaneda por al fecha 10 del torneo Clausura. Fue un intenso 0-0 en el que los dos equipos tuvieron sus chances, pero ninguno se pudo quedar con el triunfo.
La más clara se dio en la última jugada del partido, cuando Pablo Galdames le pudo dar la victoria al Rojo en una contra espectacular, pero definió desviado. Este yerro fue una de las principales fuentes de memes en redes sociales luego del encuentro.