La increíble chance que desperdició Independiente en la última jugada del clásico ante Racing

El clásico de Avellaneda terminó 0-0, pero en el descuento Independiente tuvo la victoria en los pies de Pablo Galdames, pero Racing tuvo un Dios aparte.

El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, por la fecha 10 del torneo Clausura, terminó 0-0 en el Cilindro. El partido fue intenso y con algunas pocas situaciones de ambos lados, y el Rojo dispuso de la más clara en tiempo de descuento.

A los 95 minutos, Pablo Galdames quedó mano a mano con Facundo Cambeses tras una contra perfecta. Con todo a favor, el volante definió cruzado y la pelota se fue apenas desviada, dejando a los hinchas del Rey de Copa con la bronca y a los de la Academia con el alma en la boca.

La jugada silenció por completo el estadio por unos segundos. Fue la última del partido: apenas el balón salió ancho, Nicolás Ramírez pitó el final. Racing respiró y el Rojo se lamentó por lo que pudo ser un triunfo histórico en la casa del rival.

Para Independiente, la nota fue doble: además de la chance perdida, significó el debut oficial de Gustavo Quinteros como DT, aunque el equipo sigue sin ganar en el torneo y se mantiene último en la Zona B con apenas cinco puntos.