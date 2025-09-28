La FIFA definió dónde se jugará la Intercontinental 2025, la cual podría disputar Racing

La renovada Copa Intercontinental, que tuvo su primera edición en 2024, se definirá en diciembre. París Saint-Gemain ya espera en la final.

La Copa Intercontinental 2025 se definirá entre entre el 10 y el 17 de diciembre.

Tras la creación del renovado Mundial de Clubes de 32 equipos con sede fija, que tuvo su debut este año en Estados Unidos, la FIFA revivió la Copa Intercontinental, que mantiene un formato similar a los viejos Mundiales de Clubes, con duelo a eliminación directa, y que tuvo su primera edición en 2024 con la consagración del Real Madrid.

La del 2025, que ya comenzó a disputarse en sus primera instancias, se definirá entre entre el 10 y el 17 de diciembre. La Conmebol es la única confederación que aún no tiene clasificado a su representante, y Racing podría ocupar ese lugar si logra salir campeón de la Copa Libertadores.

La Copa Intercontinental 2025 se definirá en Qatar estadio lusail.jpg En el Lusail de Qatar podría ser el estadio donde se juegue la final de la Intercontinental 2025. Archivo

En caso de lograrlo, disputará las fases finales de la Intercontinental en Qatar, donde la FIFA determinó que se vuelva a jugar, al igual que como se hizo el año pasado. La Academia (o el correspondiente ganador sudamericano), deberá afrontar dos fases previas antes del duelo decisivo por el título.

En primera instancia, jugará contra el Cruz Azul de México el miércoles 10 de diciembre en el denominado Desafío de las Américas en Doha. El vencedor de este encuentro se medirá el sábado 13 al Pyramids de Egipto (que viene de superar al Auckland City de Nueva Zelanda y Al-Ahli de Arabia Saudita) por la Copa Challenger, en la misma sede.