Mundial de Clubes 2029: en qué puesto del ranking están River, Racing, Estudiantes, Vélez y Central Córdoba

De cara al próximo Mundial de Clubes, se dio a conocer la tabla y las posiciones en las que se ubican los equipos argentinos que disputaron la Libertadores.

Pasó una nueva fase de la Copa Libertadores y el único equipo argentino que sigue en pie es el Racing de Gustavo Costas. La Academia se impuso por 3-0 en el global a Vélez y sacó boleto rumbo a las semifinales donde se verá las caras con el Flamengo, quien eliminó al Estudiantes de Eduardo Domínguez en la tanda de penales.

Por el otro lado, el River de Marcelo Gallardo quedó eliminado a manos del poderoso Palmeiras de Abel Ferreira, quien se verá las caras con la gran sorpresa de esta Copa, la Liga de Quito. El conjunto ecuatoriano dio el gran golpe al vencer al San Pablo en el Morumbí y alcanzar esta instancia por segunda vez en su historia.

Estos cuatro equipos también siguen en carrera para ver quién será el primer clasificado al próximo Mundial de Clubes en 2029. El certamen que tuvo se debut este año, aún no tiene sede definida y tampoco el formato, ya que puede pasar de 32 a 48 integrantes, y es por ello que la Confederación Sudamericana de Fútbol contará con seis plazas: cuatro para los ganadores de cada edición de la Copa Libertadores (2025-2028) y las dos restantes para el par que más puntos cosechen durante este periodo. Sin embargo, no pueden ir más de un par de representantes por país, con excepción de los campeones de la Libertadores.

Mundial de Clubes 2029: en qué puesto del ranking están los equipos argentinos Ante ello, se dio a conocer en qué puesto están los equipos argentinos en el ranking de cara al certamen internacional. El que se ubica arriba es Racing, quien se encuentra en el segundo lugar con 34 unidades solo por detrás del Palmeiras (40 puntos). Luego con los mismos puntos (32) están la Liga de Quito y Flamengo. A continuación, se posicionan Estudiantes (quinto, 28 unidades), Vélez (séptimo, 24) y River (octavo, 23). Además, Central Córdoba tiene 14 porotos y está decimosexto en una tabla que -por el momento- tiene 32 integrantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ataquefutbolero/status/1971577668765450668?s=46&partner=&hide_thread=false ASÍ ESTÁ LA TABLA DE CLASIFICACIÓN DE CONMEBOL RUMBO AL MUNDIAL DE CLUBES 2029.



[@BolavipAr] pic.twitter.com/3WUyHYzmSM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 26, 2025