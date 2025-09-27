La dura crítica de Diego Latorre a Gallardo tras la eliminación de River ante Palmeiras: "Es consecuencia de un DT que..."

Diego Latorre apuntó contra el Muñeco luego de la dura eliminación del Millonario a manos del Verdao en la Copa Libertadores.

River sufrió un nuevo golpe en lo que va del 2025. El equipo comandado por Marcelo Gallardo fue superado de principio a fin por el Palmeiras de Abel Ferreira, que lo eliminó en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras imponerse por 3-1 en la revancha (5-2 en el global).

Esta derrota trajo muchas críticas por parte de los hinchas hacías los jugadores y también al propio entrenador. Ahora quien también salió criticarlo duramente fue Diego Latorre, comentarista de ESPN y analista en el programa ESPN F Táctico. Allí, Gambeta aseguró que la eliminación ante el Verdao no fue un caso aislado y apuntó contra el DT.

La dura crítica de Diego Latorre a Gallardo tras la eliminación de River “La eliminación de River es una consecuencia de un entrenador que no le pudo dar una identidad al equipo, que se dejó guiar por el último partido (vs. Estudiantes). A River le faltó desarrollo de juego y consolidación de los intérpretes, lo cual no es secundario. El cambio permanente es más riesgoso que la estabilidad o el brindarle confianza al jugador aunque no te haya respondido”, comenzó.

La dura crítica de Diego Latorre a Gallardo tras la eliminación de River ante Palmeiras

Por otro lado, Diego Latorre también se refirió a los flojos rendimientos individuales y disparó contra Enzo Pérez: “Otra cosa fundamental es que Enzo Pérez ha entrado en un declive futbolístico. El “cinco” es fundamental y si tu volante central no está bien, eso genera debilidad en el resto. Apenas algo salía mal, afuera. Eso terminó siendo la llave para que no encuentre la identidad y sin identidad no se puede jugar al fútbol”, continuó.