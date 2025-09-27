Sin Miguel Ángel Russo en el banco, Boca visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela: hora y TV

Boca Juniors buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando visite este sábado a Defensa y Justicia por la décima fecha del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero , el pasado domingo en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El ´Xeneize´ ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y Boca perdió la chance de ser líder de su zona.

Para este partido ante Defensa y Justicia , el director técnico aún no dio a conocer el equipo ya que debe definir quien será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro. Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.

Carlos Palacios sintió una molestia muscular y está descartado para jugar con Defensa y Justicia. Foto: @Tato_Aguilera

Defensa y Justicia buscará volver a la victoria

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

Para este encuentro ante Boca, el ex entrenador de Newell's Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el Pincha.

image Defensa viene de perder por la mínima ante Estudiantes en La Plata. Foto: @ClubDefensayJus

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura de la Liga Profesional

Grupo A – Décima fecha

Defensa y Justicia – Boca

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela, Buenos Aires.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Salome Di Iorio

Horario: 19 – TV: TNT Sports

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

