Los fanáticos del Xeneize festejaron la victoria del básquet ante Racing de Chivilcoy y también la eliminación de River ante el Palmeiras.

La reacción de los hinchas de Boca a la eliminación de River, mientras jugaba el básquet en la Bombonerita. Foto: TyC Sports

River Plate no pudo lograr la épica en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Marcelo Gallardo tenían una tarea más que difícil ante el poderoso Palmeiras de Abel Ferreira, ya que debían revertir el 1-2 de la ida en su visita al Allianz Parque de San Pablo.

Al comienzo todo fue felicidad para los hinchas millonarios, ya que a los 7 minutos del PT, Maxi Salas conectó un cabezazo certero que igualó la serie y mandaba todo a los penales. Este resultado su mantuvo durante los primeros 45 minutos, pero en el complemento el Verdao salió con otra mentalidad y rápidamente Vitor Roque estampó el 1-1. Ya en los minutos finales, un doblete del Flaco López decretó el 3-1 final (5-2 en el global) y el pase del elenco paulista a las semifinales del certamen continental.

Palmeiras River Vitor Roque y José López, los goleadores de la noche en la histórica clasificación del Palmeiras ante River. FotoBaires

Esto fue un duro golpe para River y todos los hinchas debido a que perdieron la oportunidad de cumplir con el principal objetivo del año, y ahora solo tienen dos frentes para pelear: la Copa Argentina (el jueves 2 de octubre se mide con Racing en Rosario por los cuartos de final) y el torneo Clausura (se ubica 2° en la zona B y con grandes chances de meterse entre los primeros 8).

El festejo de los hinchas de Boca a la eliminación de River Plate De un lado la derrota es un golpe bajo, pero del otro siempre se festeja y eso es lo que hicieron los hinchas de Boca que fueron a ver al básquet en la Bombonerita por la primera jornada de la Liga Nacional. Como el encuentro comenzó a la misma hora, los hinchas xeneizes siguieron de cerca ambos compromisos esperando una alegría de su equipo y también del Verdao.