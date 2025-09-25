Presenta:

La reacción de los hinchas de Boca a la eliminación de River, mientras jugaba el básquet en la Bombonerita

Los fanáticos del Xeneize festejaron la victoria del básquet ante Racing de Chivilcoy y también la eliminación de River ante el Palmeiras.

Luciano Chiapasco

La reacción de los hinchas de Boca a la eliminación de River, mientras jugaba el básquet en la Bombonerita. Foto: TyC Sports

River Plate no pudo lograr la épica en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Marcelo Gallardo tenían una tarea más que difícil ante el poderoso Palmeiras de Abel Ferreira, ya que debían revertir el 1-2 de la ida en su visita al Allianz Parque de San Pablo.

Al comienzo todo fue felicidad para los hinchas millonarios, ya que a los 7 minutos del PT, Maxi Salas conectó un cabezazo certero que igualó la serie y mandaba todo a los penales. Este resultado su mantuvo durante los primeros 45 minutos, pero en el complemento el Verdao salió con otra mentalidad y rápidamente Vitor Roque estampó el 1-1. Ya en los minutos finales, un doblete del Flaco López decretó el 3-1 final (5-2 en el global) y el pase del elenco paulista a las semifinales del certamen continental.

Esto fue un duro golpe para River y todos los hinchas debido a que perdieron la oportunidad de cumplir con el principal objetivo del año, y ahora solo tienen dos frentes para pelear: la Copa Argentina (el jueves 2 de octubre se mide con Racing en Rosario por los cuartos de final) y el torneo Clausura (se ubica 2° en la zona B y con grandes chances de meterse entre los primeros 8).

El festejo de los hinchas de Boca a la eliminación de River Plate

De un lado la derrota es un golpe bajo, pero del otro siempre se festeja y eso es lo que hicieron los hinchas de Boca que fueron a ver al básquet en la Bombonerita por la primera jornada de la Liga Nacional. Como el encuentro comenzó a la misma hora, los hinchas xeneizes siguieron de cerca ambos compromisos esperando una alegría de su equipo y también del Verdao.

El último bicampeón inició con el pie derecho al derrotar por 82-67 a Racing de Chivilcoy y la alegría en los fanáticos presentes se podía ver de punta a punta, pero aún más eufórico fue el festejo luego de que se enteraron que su clásico rival de toda la vida se había quedado eliminado de la Copa Libertadores.

El festejo de los hinchas de Boca en La Bombonerita tras la eliminación de River frente al Palmeiras

(Créditos: Diario Olé)

