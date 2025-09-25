La burla de Vitor Roque a Gonzalo Montiel en Instagram y qué le dijo cuando se cruzaron en el partido: "¿Cuál es tu...?"

El delantero del Palmeiras se burló de Gonzalo Montiel en sus redes sociales tras su picante cruce en el partido.

Palmeiras sigue demostrando porque es uno de los mejores equipos del continente sudamericano. El equipo de Abel Ferreira, bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, sacó chapa de candidato y eliminó al River de Marcelo Gallardo al derrotarlo por 3-1 (5-2) en el global, en una noche gloriosa de Vitor Roque y el Flaco López.

Los dos delanteros del Verdao convirtieron 4 de los 5 goles de la llave (el restante lo marcó Gustavo Gómez). En la ida, el exdelantero del Barcelona y Betis marcó el 2-0 parcial y en la vuelta estampó el 1-1 transitorio. Por su parte, el ex Lanús fue el autor de un doblete el pasado miércoles por la noche y esto le valió para ser la figura del partido.

El picante cruce entre Vitor Roque y Gonzalo Montiel Durante el partido de vuelta, Vitor Roque tuvo un picante encuentro con Gonzalo Montiel. El brasileño y el lateral campeón del mundo con la Selección argentina se dijeron de todo durante los 90 minutos, pero lo más llamativo ocurrió con el encuentro 1-0 a favor del Millonario. Tras ganar un lateral a favor, Cachete le recriminó al delantero que dejó la pierna arriba y lo miró con cara de pocos amigos. Por su parte, Vitor se le rio y le lanzó un “Qual o seu nome?” (Cual es tu nombre en español).

Vitor Roque y su picante cruce con Montiel

La burla de Vitor Roque a Montiel en redes sociales Uno dice que cuando termina el partido todo queda en la cancha, pero para el futbolista del Palmeiras no fue así y unas horas después de concretarse la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, subió una historia a su cuenta de Instagram con la frase “Buenos días”, acompañado de un corazón, la canción “Ya llegó el sabor” de La Cumbia y una foto de él festejándole en la cara al lateral derecho de River.