Boca se entrena sin Russo y crece la incógnita sobre su presencia ante Defensa y Justicia

Boca volvió a trabajar en Ezeiza sin Miguel Russo, quien continúa internado. Claudio Úbeda comanda los entrenamientos y podría dirigir el sábado en Varela.

El plantel de Boca se entrenó este jueves en el predio de Ezeiza y la gran ausencia volvió a ser Miguel Ángel Russo, que permanece internado tras haberse sometido a nuevos estudios médicos. El DT había ingresado a la clínica Fleni el miércoles, lo que generó incertidumbre sobre si podrá estar este sábado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.

Por ahora, la situación se maneja con cautela. En Boca insisten en que lo prioritario es la salud del entrenador y que no se tomarán decisiones apresuradas. Russo, de 69 años, ya había sido internado a principios de semana por un cuadro de deshidratación, recibió el alta y hasta dirigió una práctica con foto incluida junto a Juan Román Riquelme. Sin embargo, volvió a ser hospitalizado y sigue en observación.

¿Quién dirigirá a Boca frente a Defensa y Justicia si no está Russo? Claudio Úbeda será el DT de Boca ante Defensa y Justicia en caso de que Miguel Ángel Russo no pueda estar en Florencio Varela. Fotobaires

Ante este panorama, Claudio “Sifón” Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez, se hizo cargo de los entrenamientos y del armado del equipo. La idea inicial es mantener la formación que empató 2-2 con Central Córdoba, aunque todo depende de cómo evolucione el DT principal.

Si Russo no recibe el alta a tiempo, sería la primera vez en este ciclo que no esté en el banco de suplentes, algo que no sucedió ni siquiera tras su internación anterior, cuando sí viajó a Rosario para el empate 1-1 con Central en el Gigante de Arroyito.