Boca se entrena sin Russo y crece la incógnita sobre su presencia ante Defensa y Justicia
Boca volvió a trabajar en Ezeiza sin Miguel Russo, quien continúa internado. Claudio Úbeda comanda los entrenamientos y podría dirigir el sábado en Varela.
El plantel de Boca se entrenó este jueves en el predio de Ezeiza y la gran ausencia volvió a ser Miguel Ángel Russo, que permanece internado tras haberse sometido a nuevos estudios médicos. El DT había ingresado a la clínica Fleni el miércoles, lo que generó incertidumbre sobre si podrá estar este sábado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.
Por ahora, la situación se maneja con cautela. En Boca insisten en que lo prioritario es la salud del entrenador y que no se tomarán decisiones apresuradas. Russo, de 69 años, ya había sido internado a principios de semana por un cuadro de deshidratación, recibió el alta y hasta dirigió una práctica con foto incluida junto a Juan Román Riquelme. Sin embargo, volvió a ser hospitalizado y sigue en observación.
¿Quién dirigirá a Boca frente a Defensa y Justicia si no está Russo?
Ante este panorama, Claudio “Sifón” Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez, se hizo cargo de los entrenamientos y del armado del equipo. La idea inicial es mantener la formación que empató 2-2 con Central Córdoba, aunque todo depende de cómo evolucione el DT principal.
Si Russo no recibe el alta a tiempo, sería la primera vez en este ciclo que no esté en el banco de suplentes, algo que no sucedió ni siquiera tras su internación anterior, cuando sí viajó a Rosario para el empate 1-1 con Central en el Gigante de Arroyito.
El viernes será un día clave para definir si Russo vuelve a las prácticas o si Úbeda será quien comande al equipo en Varela. Mientras tanto, el pronóstico de lluvia y frío para el sábado agrega otro condimento a la incertidumbre sobre la presencia del entrenador.