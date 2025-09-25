El mensaje tranquilizador del hijo de Antonio Barijho tras la internación de su padre: "Hay Chipi para rato"

Antonio Barijho vivió horas de tensión tras una descompensación en Ezeiza, pero su hijo salió a confirmar que evoluciona bien y dejó un mensaje esperanzador.

Chipi Barijho con su familia. Al exdelantero de Boca y actual DT de las Inferiores le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y se encuentra bien, tras quedar en observación.

La rápida intervención de la ambulancia en el predio permitió estabilizarlo y derivarlo a una clínica de Monte Grande para su internación, donde los médicos le realizaron una angioplastia con colocación de stent, según detalló el periodista Leandro Aguilera.

El posteo del hijo del Chipi Barijho que trajo tranquilidad en Boca Barijho en la clínica Antonio Barijho vivió horas de tensión tras una descompensación en Ezeiza, pero su hijo salió a confirmar que evoluciona bien. Foto: @jona.barijho23 /IG

Minutos después del episodio, su hijo Jona llevó tranquilidad a los hinchas con un posteo en Instagram: “Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!”, escribió junto a una foto familiar desde el hospital.

El susto se dio en un contexto particular: Barijho estaba en el predio porque cada vez que juega la división reserva, Juan Román Riquelme suele reunirse con los entrenadores de las juveniles para ver el partido junto a ellos, según contó Diego Monroig en ESPN. El encuentro de la Reserva debió retrasar su inicio algunos minutos hasta que regresó la ambulancia.