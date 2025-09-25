Escandalosa acusación de Gallardo al árbitro Matonte: qué dijo que pasó en el entretiempo camino a los vestuarios

Marcelo Gallardo, DT de River, apuntó contra el árbitro uruguayo en conferencia de prensa y realizó una fuerte acusación sobre lo que sucedió en el ET.

River se despidió de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Marcelo Gallardo no pudo concretar la épica, perdió nuevamente ante el Palmeiras de Abel Ferreira por 3-1 (5-2 en el global) y por otro año más, no podrá levantar un título internacional.

El partido que estuvo parejo hasta los últimos minutos, tuvo un polémico arbitraje del uruguayo, Andrés Matonte, quien perjudicó al Millonario en una jugada que derivó en el segundo gol del Verdao. El juez le cobró una mano a Colidio cuando el jugador estaba de espaldas, pero eso no fue lo peor, ya que nunca dio la orden de que se ejecute el tiro libre y tampoco paró el juego porque un futbolista local estaba tirado en el piso. Ante ello, Fucks mandó un pelotazo largo, Torres fue derribado en el área y el árbitro decretó penal (finalmente López estampó el 2-1).

Tras el final del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y disparó fuertemente contra Andrés Matonte por su arbitraje: “Nos puede quedar la sensación de que fue un arbitraje tendencioso. De todas formas no voy a caer en eso, pero si puedo reconocer que se le fue de las manos y podría haberlo manejado mucho mejor”, lanzó.

La escandalosa acusación de Marcelo Gallardo al árbitro Matonte Por otro lado, el Muñeco hizo una escandalosa acusación contra el uruguayo, ya que aseguró que hubo un reclamo por parte de los jugadores del Palmeiras en el túnel de vestuarios cuando había terminado el PT. Allí confirmó que sintió esa presión y salió a jugar el ST con cambios de concepto: “En el primer tiempo sintió la presión acá adentro y salió al segundo con algunas situaciones que cambiaron en ese concepto que llevaba bien el partido. Después cambió la cosa”, sentenció.

