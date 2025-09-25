¡Bombazo! La terrible frase del DT de Palmeiras contra sus hinchas tras eliminar a River: "Eso me sangra por dentro"

River no pudo lograr la épica en San Pablo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos del Palmeiras. Tras perder 2-1 en la ida, el equipo de Marcelo Gallardo comenzó ganando en el Allianz Parque con un gol tempranero de Maxi Salas, pero en el complemento el Verdao salió con todo y con un tanto de Vitor Roque y un doblete del Flaco López, dieron vuelta el partido y ganaron 3-1 (5-2 en el global).

De esta manera, el elenco paulista se metió en una nueva semifinal del certamen continental y en la próxima instancia se medirá ante Liga de Quito de Ecuador o contra su clásico, el San Pablo de Hernán Crespo. Por su parte, River se despidió de uno de sus objetivos y ahora tendrá que pelear por dos frentes: la Copa Argentina (el próximo jueves se mide ante Racing por los cuartos) y el torneo Clausura.

Tras el final del partido, Abel Ferreira, entrenador del Verdao, habló en conferencia de prensa y allí hizo un análisis de la victoria y clasificación a semis: “Si tuviera que dividirlo en cuatro partes, diría que fuimos mejores en la segunda mitad. Ellos fueron mejores en la primera. La primera mitad fue un partido equilibrado, pero dominamos en la segunda. Para ser sincero, la primera vez que River llegó a nuestra portería, marcó a balón parado. Eso nos inquietó un poco y no fuimos audaces ni agresivos en ataque. El entretiempo llegó en un buen momento y respondimos bien. Hablé de mantener la calma y concentración para lo que quedaba de partido”, comenzó.

La terrible frase del DT de Palmeiras contra sus hinchas tras eliminar a River Por otro lado, el DT portugués lanzó una terrible frase contra los hinchas del Palmeiras haciendo referencia a lo que le cantaron hace un mes atrás,“¡Ey, Abel, andate a la mierda!”, luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa de Brasil ante el Corinthians: "Brasil es un país especial, pero no puede ser 8 o 80. Saben muy bien lo que la hinchada me hizo y soy exactamente igual, pero no olvido como me llamaron a mí y a mis jugadores. Esto está marcado en mi corazón, es algo que me sangra por dentro. Todo lo que hago aquí es dar lo mejor que sé y lo que puedo ayudar a mis jugadores para que sean mejores", comenzó.