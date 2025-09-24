La picante advertencia del DT de Palmeiras a sus hinchas a horas de la revancha ante River: "Espero que hagan eso"

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, le hizo un tajante pedido a los hinchas a pocas horas del partido de vuelta ante el Millonario.

Abel Ferreira y una picante advertencia a los hinchas del Palmeiras a horas de la revancha ante River. Foto: NA

Este miércoles a partir de las 21:30 (hora de Argentina), Palmeiras recibirá a River por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 2-1 en la ida a favor del Verdao, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán la hazaña en el Allianz Parque de San Pablo e intentarán meterse entre los cuatro mejores del certamen internacional.

El encuentro de ida fue un constante dominio del equipo brasileño durante todo el PT y allí con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque se fue al entretiempo con una ventaja de 2-0. Sin embargo, en el complemento, los hinchas del Millonario comenzaron a empujar y alentar sin parar, y eso también se vio en el equipo que fue en busca del descuento que llegó a los 90 minutos gracias al gol de Martínez Quarta.

A hora de lo que será la revancha en San Pablo, Abel Ferreira habló en conferencia de prensa y respondió a las críticas de los hinchas sobre el rendimiento del equipo en los últimos partidos y también destacó el apoyo de los fanáticos de River en el Monumental: “Yo lo entiendo, pero ¿por qué si Palmeiras estaba ganando por dos, después no fue por tres? ¿Estamos jugando solos? ¿Dónde estamos jugando? ¿Sabes dónde era? ¿Sabes cuántos hinchas había apoyando? ¿Fuiste allá y viste el ambiente que había? Me sentí muy orgulloso de mis jugadores porque era intimidante la forma en la que el rival empujaba”, analizó.

Abel Ferreira habló luego del empate ante San Lorenzo Foto: FotoBaires Abel Ferreira llenó de elogios al público de River tras el impactante que marcó que vivió en el partido de ida. Foto: FotoBaires

La picante advertencia del DT de Palmeiras a sus hinchas a horas de la revancha ante River Ante ello, el DT de Palmeiras le hizo una picante advertencia a los hinchas de cara al encuentro de esta noche: “Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles. Hay que hacerles sentir a nuestros rivales lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y el estadio lleno”, pidió.