River visita a Palmeiras en busca de meterse en las semifinales de la Libertadores: hora y cómo ver en vivo

El River de Marcelo Gallardo buscará remontar en Brasil ante el difícil Verdao de Abel Ferreira y meterse dentro de los cuatros mejores de la Copa Libertadores.

River va en busca de la épica clasificación a semifinales ante el Palmeiras en el Allianz Parque de San Pablo.

River visitará este miércoles a Palmeiras de Brasil, con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para las 21:30, en el estadio Allianz Parque, se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ y el árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

River llega a este encuentro luego de la derrota por 2-1 en la ida, en un encuentro donde se vio muy superado al principio, pero que, con el pasar de los minutos, pudo conseguir el descuento para seguir con vida en la serie. El conjunto brasilero se había puesto en ventaja gracias a los tantos del paraguayo Gustavo Gómez y de Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta fue el encargado de reducir la diferencia en el partido que se llevó a cabo en el estadio en El Monumental.

River, con equipo alternativo, ya se mide ante Atlético Tucumán por la fecha 9. Foto: @RiverPlate

En lo que respecta al plano local, el “Millonario” cayó en su último partido ante Atlético Tucumán por 2-0, en un cruce donde jugó con mayoría de suplentes. Esta derrota representó la primera para los dirigidos por Marcelo Gallardo en el Torneo Clausura, donde además perdieron el liderazgo de la Zona B ya que fueron superados por Deportivo Riestra.

De cara a este partido ante Palmeiras, Gallardo mantiene varias incógnitas en lo que respecta al 11 titular, ya que en la defensa lucha por una posición Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en el mediocampo se podría dar el ingreso de Juan Portillo en lugar de Enzo Pérez, mientras que en la delantera aún no se definió si Miguel Borja o Facundo Colidio reemplazará al desgarrado Sebastián Driussi.