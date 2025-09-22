Se definió la inédita sede del partido entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

La organización del certamen federal confirmó dónde se jugará el próximo partido entre River y Racing el próximo 2 de octubre.

River y Racing jugarán en Rosario por los cuartos de la Copa Argentina.

La organización de la Copa Argentina oficializó que el partido de cuartos de final entre River Plate y Racing se disputará el jueves 2 de octubre desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central. De esta manera, quedó descartada la chance de que Mendoza o Córdoba sean sede del esperado choque.

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en este escenario dentro de la Copa Argentina, un detalle que agrega atractivo a un cruce ya cargado de expectativa.

Cómo llegan River y Racing El calendario parece sonreírle a River. El “Millonario” llegará con plantel completo y, apenas cinco días después, volverá a jugar en Rosario ante Central por el Torneo Clausura. En contrapartida, Racing afrontará una seguidilla exigente: la serie de Copa Libertadores frente a Vélez y el clásico de Avellaneda ante Independiente, antes de medirse con los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Por ese motivo, desde el entorno académico pretendían disputar el encuentro el miércoles 8 de octubre, en plena fecha FIFA, cuando River tendría varios jugadores afectados a sus selecciones. Sin embargo, la organización optó por sostener el calendario inicial.