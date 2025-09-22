Se definió la inédita sede del partido entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina
La organización del certamen federal confirmó dónde se jugará el próximo partido entre River y Racing el próximo 2 de octubre.
La organización de la Copa Argentina oficializó que el partido de cuartos de final entre River Plate y Racing se disputará el jueves 2 de octubre desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central. De esta manera, quedó descartada la chance de que Mendoza o Córdoba sean sede del esperado choque.
Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en este escenario dentro de la Copa Argentina, un detalle que agrega atractivo a un cruce ya cargado de expectativa.
Cómo llegan River y Racing
El calendario parece sonreírle a River. El “Millonario” llegará con plantel completo y, apenas cinco días después, volverá a jugar en Rosario ante Central por el Torneo Clausura. En contrapartida, Racing afrontará una seguidilla exigente: la serie de Copa Libertadores frente a Vélez y el clásico de Avellaneda ante Independiente, antes de medirse con los dirigidos por Marcelo Gallardo.
Por ese motivo, desde el entorno académico pretendían disputar el encuentro el miércoles 8 de octubre, en plena fecha FIFA, cuando River tendría varios jugadores afectados a sus selecciones. Sin embargo, la organización optó por sostener el calendario inicial.
Entradas y capacidad del estadio
En cuanto a la disponibilidad de localidades, se especula con que cada club recibirá 20 mil entradas para sus hinchas. El Gigante de Arroyito cuenta con una capacidad total de 46.955 espectadores, lo que asegura un marco multitudinario para un duelo que genera expectativa