El durísimo posteo del padre de Lanzini contra Gallardo y la reacción del jugador: "Cuando tenés un DT que..."

Héctor Lanzini, papá de Manu, salió con los tapones de punta contra Marcelo Gallardo tras el triunfo de Vélez con el enganche como figura. La aclaración del jugador.

Manuel Lanzini sacó a relucir su jerarquía y, en su primera titularidad con la camiseta de Vélez, fue clave para la victoria del equipo de Guillermo Barros Schelotto por la fecha 9 del Clausura: golazo y asistencia para el 2-1 final ante San Martín de San Juan para que el Fortín siga en los primeros puestos de la Zona B y ya piense en la revancha con Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El padre de Lanzini apuntó contra Marcelo Gallardo Después de la gran actuación del volante ofensivo, la polémica estalló en redes sociales por la picante historia que publicó Héctor Lanzini, el padre del ex River, con un crudo mensaje encriptado contra Marcelo Gallardo: "Cuando jugas con un verdadero 10 pasan estas cosas. Y cuando tenés un DT que sabe darte confianza aún más", sentenció.

La indirecta fue referenciada a la incómoda salida del jugador de 32 años de la institución de Núñez a mediados de este año, cuando el Muñeco le comunicó que ya no iba a ser tenido en cuenta y luego lo apartó del plantel profesional, lo que empujó a Lanzini a acordar su llegada a Vélez.

El descargo del ex River en Instagram El posteo tomó una rápida repercusión y, en las horas posteriores, el papá de Manu procedió a eliminarlo. Pero el "daño" ya estaba hecho, y el propio Lanzini salió a hacer una breve y concisa aclaración sobre estos comentarios en la publicación que subió en su cuenta de Instagram.