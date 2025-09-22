No se vio en TV: el jugado festejo de Merentiel contra el acrílico de la platea de Boca que pudo terminar mal

Apenas marcó el 2-0 ante Central Córdoba, Miguel Merentiel se tiró a barrer a alta velocidad y se llevó puesto el acrílico a metros del córner derecho.

Merentiel metió el segundo gol de Boca ante el Ferroviario y lo festejó con todo, literalmente.

Resulta difícil explicar cómo Boca, en uno de los mejores partidos del ciclo de Miguel Ángel Russo, no pudo quedarse con la victoria en la Bombonera ante Central Córdoba luego de haberlo peloteado durante 60 minutos, donde hasta llegó a ponerse dos goles arriba y todo parecía trámite cerrado.

El Xeneize lo ganaba -y por momentos danzaba en la cancha- con gritos de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero el descuento impensado de José Florentín lo descoló y el bombazo de otro partido de Iván Gómez le quitó a los de la Ribera la chance de llegar a la cima de la Zona A del torneo Clausura.

El alocado festejo de Miguel Merentiel en el 2-0 de Boca Por suerte, la desgracia no fue doble para Boca. Y es que en el 2-0 del equipo de Russo, la Bestia, el autor del gol, festejó de manera alocada y metió una tremenda corrida que pudo haber terminado verdaderamente mal. ¿Por qué?

El festejo de Merentiel ante Central Córdoba desde otra toma. El festejo de Merentiel ante Central Córdoba desde otra toma. Video: TNT Sports

Luego de su gran definición, Merentiel fue hacia el sector de plateas y le lanzó a alta velocidad contra el acrílico ubicado a pocos metros del córner derecho. El delantero charrúa no midió la fuerza y terminó chocando con la barrera más baja amortiguado por las suelas de sus botines, quedando cara a cara con los hinchas del lugar.