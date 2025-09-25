La cargada de Palmeiras en Twitter a River tras eliminarlo por tercera vez al hilo en la Libertadores: "Diferentes..."

Palmeiras celebró el pasaje a semifinales de la Copa Libertadores con un picante posteo en redes en el que recordó otras eliminaciones a River en 1999 y 2020.

Palmeiras no solo festejó su pase a semifinales de la Copa Libertadores, también aprovechó para burlarse de River en las redes sociales. Tras la victoria 3-1 en San Pablo y la clasificación, el club brasileño publicó un picante posteo que recordó otras eliminaciones al Millonario en la Copa Libertadores y chicaneó con un mensaje que se volvió viral.

“¡Diferentes generaciones, el mismo final! Otra noche histórica de Copa en la Familia Palmeiras!”. La imagen mostró a un cerdo (a sus hinchas los apodan "porcos") mirando tres partidos de distintas épocas: las semifinales de 1999 y 2020 -que se jugó en 2021- y la llave de cuartos de este 2025. En todas esas ediciones, Palmeiras eliminó a los de la banda y terminó levantando la Copa Libertadores. ¿No hay dos sin tres?

La burla de Palmeiras para River tras eliminarlo de la Copa Libertadores Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palmeiras/status/1971044649990320387&partner=&hide_thread=false Diferentes gerações, o mesmo final! Mais uma noite histórica de Copa em #FamíliaPalmeiras! pic.twitter.com/mIhnCnNtCh — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

El recuerdo caló hondo entre los hinchas: en 1999, el equipo de Luiz Felipe Scolari dio vuelta la serie: tras caer 1-0 en el Monumental, goleó 3-0 en San Pablo. En 2021, sin público por la pandemia, River quedó afuera en semifinales pese a ganar 2-0 en Brasil (había perdido 3-0 en la cancha del Rojo). Ahora, en 2025, la historia volvió a repetirse con un global de 5-2 que dejó a Palmeiras otra vez en carrera por el título.

Más allá de los festejos digitales, el Verdao ya piensa en lo que viene: en semifinales se medirá con San Pablo o Liga de Quito, mientras que River deberá enfocar sus energías en el torneo Clausura y la Copa Argentina.