La cargada de Palmeiras en Twitter a River tras eliminarlo por tercera vez al hilo en la Libertadores: "Diferentes..."
Palmeiras celebró el pasaje a semifinales de la Copa Libertadores con un picante posteo en redes en el que recordó otras eliminaciones a River en 1999 y 2020.
Palmeiras no solo festejó su pase a semifinales de la Copa Libertadores, también aprovechó para burlarse de River en las redes sociales. Tras la victoria 3-1 en San Pablo y la clasificación, el club brasileño publicó un picante posteo que recordó otras eliminaciones al Millonario en la Copa Libertadores y chicaneó con un mensaje que se volvió viral.
“¡Diferentes generaciones, el mismo final! Otra noche histórica de Copa en la Familia Palmeiras!”. La imagen mostró a un cerdo (a sus hinchas los apodan "porcos") mirando tres partidos de distintas épocas: las semifinales de 1999 y 2020 -que se jugó en 2021- y la llave de cuartos de este 2025. En todas esas ediciones, Palmeiras eliminó a los de la banda y terminó levantando la Copa Libertadores. ¿No hay dos sin tres?
El recuerdo caló hondo entre los hinchas: en 1999, el equipo de Luiz Felipe Scolari dio vuelta la serie: tras caer 1-0 en el Monumental, goleó 3-0 en San Pablo. En 2021, sin público por la pandemia, River quedó afuera en semifinales pese a ganar 2-0 en Brasil (había perdido 3-0 en la cancha del Rojo). Ahora, en 2025, la historia volvió a repetirse con un global de 5-2 que dejó a Palmeiras otra vez en carrera por el título.
Más allá de los festejos digitales, el Verdao ya piensa en lo que viene: en semifinales se medirá con San Pablo o Liga de Quito, mientras que River deberá enfocar sus energías en el torneo Clausura y la Copa Argentina.
Palmeiras manda ante River en el historial
El historial entre ambos clubes sigue siendo adverso para los de Núñez: en diez enfrentamientos, Palmeiras ganó cinco, River apenas dos y hubo tres empates. Y en todas las series mano a mano, el conjunto brasileño terminó avanzando y, además, gritando campeón. ¿Repetirá en este 2025?