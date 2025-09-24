Preocupación por Chipi Barijho en Boca: lo internaron de urgencia con un fuerte dolor en el pecho

Antonio Barijho vivió un momento de tensión en la previa del partido de la Reserva de Boca y debió ser asistido por el equipo médico.

Antonio Barijho El Chipi y una fuerte confesión sobre su amor por Boca y la muerte.

Antonio Barijho, histórico jugador de Boca y actual entrenador de las divisiones inferiores del club, sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Todo ocurrió en el predio de Ezeiza, en la previa del partido de la Reserva ante Newell’s. El Chipi comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y de inmediato pidió atención médica, lo que encendió las alarmas entre quienes se encontraban en el lugar.

Testigos contaron que, pese al susto, Barijho, de 48 años, no perdió la conciencia en ningún momento. Sin embargo, el equipo médico protocolar presente en Boca Predio decidió trasladarlo en ambulancia a una clínica cercana para realizarle estudios de urgencia, según informó TyC Sports.

El partido de la Reserva de Boca se demoró debido al susto de Antonio Barijho Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/1970981595646750950&partner=&hide_thread=false Chipi Barijho se descompensó antes del partido de reserva y fue trasladado a un hospital. Tuvo un fuerte dolor en el pecho y en estos momentos le están realizando estudios pic.twitter.com/5OuM84vx2V — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 24, 2025

La inesperada situación obligó a postergar el inicio del encuentro de la Reserva, que estaba pautado para las 19 y contaba con Lucas Blondel entre los titulares del Xeneize. El partido quedó a la espera de que la ambulancia regresara o que se consiguiera una unidad de reemplazo, ya que por reglamento no puede disputarse sin cobertura médica.