Turismo Nacional: el piloto que sería reemplazado por Agustín Canapino confirmó que se suma a otro equipo

El piloto santacruceño continuará en la Clase 3 del Turismo Nacional, mientras que Agustín Canapino se perfila como su reemplazante en el Ale Bucci Racing.

Thiago Martínez oficializó su futuro deportivo en la Clase 3 del Turismo Nacional (TN-APAT). El piloto de Río Gallegos anunció que se incorporará al equipo de Sergio Giacone, tras su reciente salida del Ale Bucci Racing, estructura que lo tuvo como protagonista durante más de dos años.

“Seguimos en el TN Clase 3. ¡Feliz de confirmar mi continuidad en esta hermosa categoría! Nos queda mucho trabajo para llegar de la mejor manera a la carrera del 11-12 de octubre en Rosario, pero vamos a dar todo como siempre”, expresó Martínez en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El santacruceño también agradeció a las personas y profesionales que lo acompañarán en este nuevo proyecto: “Gracias a Sergio Giacone junto a su equipo por abrirnos las puertas de su taller, a Luciano Monti, Lucas Lorandini y mi amigo Tomás por sumarse al proyecto, al igual que los hermanos Riva por brindarnos un motor”.

thiago martinez Thiago Martínez confirmó nuevo equipo para correr en la Clase 3 del Turismo Nacional. Instagram

Agustín Canapino suena fuerte para ocupar la butaca que dejó Martínez La salida de Martínez del Ale Bucci Racing no pasó inadvertida, ya que Agustín Canapino se perfila para ocupar el asiento que dejó vacante. El equipo confirmó que el vínculo con Martínez finalizó “de común acuerdo”, destacando su paso de casi tres años en los que “su función arriba y debajo del auto fue impecable”.