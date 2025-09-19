Atención: un piloto se bajó del Turismo Nacional y Agustín Canapino suena fuerte para reemplazarlo

Agustín Canapino desembarca en la Clase 3 del TN para completar un cierre de año a fondo, compitiendo en cuatro categorías.

La Clase 3 del Turismo Nacional tendrá una novedad de peso para el cierre de la temporada 2025. Agustín Canapino, múltiple campeón del automovilismo argentino, se sumaría al Ale Bucci Racing para disputar las últimas tres competencias del calendario con un Toyota Corolla.

La llegada del “Titán” se da tras la desvinculación de Thiago Martínez, quien venía ocupando esa butaca y decidió cerrar anticipadamente su participación. De esta manera, Canapino afrontará un cierre de año cargado, ya que competirá en cuatro categorías: Turismo Carretera, TC Pick Up, TC2000 y ahora también en el Turismo Nacional.

La confirmación se hará la próxima semana, cuando el piloto arrecifeño visite los talleres del equipo en Villa Gobernador Gálvez. La idea es que dispute las fechas de Rosario, Río Cuarto y Mendoza con el Corolla; de cara a 2026 no se descarta que continúe con la marca japonesa o que se sume un Chevrolet Cruze construido especialmente.

La salida de Thiago Martínez La butaca pertenecía a Thiago Martínez, piloto de Río Gallegos, quien se consagró campeón de la Clase 2 en 2023 y 2024. En su paso por la Clase 3 en 2025 consiguió un triunfo resonante en Viedma, pero luego acumuló tres abandonos consecutivos en Termas de Río Hondo, Oberá y Buenos Aires.

Agustín Canapino correrá con el Toyota Corolla del Ale Bucci Racing en Rosario, Río Cuarto y Mendoza, tras la salida de Thiago Martínez.