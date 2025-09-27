Gustavo Costas tomó una contundente medida de cara al clásico de este domingo entre Racing y rl Rojo en el Cilindro de Avellaneda.

La fuerte decisión de Gustavo Costas para el clásico ante Independiente, con River en la mira

El Racing de Gustavo Costas busca cerrar una semana ideal con una victoria en el clásico de Avellaneda. Tras lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores (venció a Vélez), la Academia se medirá este domingo frente al Independiente de Gustavo Quinteros en el Cilindro de Avellaneda a las 15:15.

Además, el próximo jueves el último campeón de la Copa Sudamericana tendrá un partido más que importante. Se verá las caras con el River de Marcelo Gallardo en el Gigante de Arroyito el próximo jueves 2 de octubre a las 18:00 por los cuartos de final la Copa Argentina.

La fuerte decisión de Gustavo Costas de cara al clásico ante Independiente Ante este panorama, muchos se creían que Gustavo Costas iba a cuidar a algunos jugadores de cara al clásico frente al Rojo, ya que el duelo frente al Millonario es de mata mata. No obstante, el DT tomó una fuerte decisión: colocará a sus mejores hombres porque no quiere conceder ventaja alguna frente al eterno rival de la ciudad.

Gustavo Costas. Huracán-Racing. Gustavo Costas no se guardará nada y pondrá lo mejor ante Independiente. FotoBaires

Las únicas dos bajas para el partido ante Independiente serán las de Juan Ignacio Nardoni, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha en la revancha frente al Fortín, y Santiago Solari, que se recupera una ruptura fibrilar en un cuádriceps. Además, el otro que tampoco estará disponible será Matías Zaracho, con una sobrecarga sobre la cicatriz de un desgarro.